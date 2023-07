1997 haten 193 Länner eng Konventioun fir de Verbuet vu chemesche Waffen ënnerschriwwen.

An dëser hate si sech engagéiert, all hir Chemiewaffen ze mellen an ze entsuergen.

E Freideg den Owend huet dann den amerikanesche President Joe Biden annoncéiert, dass d'USA hire leschte Stock u cheemesche Waffen op eng sécher Manéier zerstéiert hätten. Den Arsenal vu 500 Tonnen u cheemesche Kampfstoffer war op enger Militärbasis am Bundesstaat Kentucky gelagert.

Mat der Zerstéierung vun dësem Stock wieren der "Organisatioun fir e Verbuet vu Chemiewaffen" no alleguerten d'cheemesch Waffen, vun deene gewosst ass, dass se existéiert hunn, irreversibel zerstéiert.

Den Joe Biden huet allerdéngs den Appell gemaach, dass ee weiderhin dorop oppasse misst, dass och tatsächlech keng Chemiewaffen existéiere géifen. An dësem Zesummenhang huet hien den Asaz vun dëse Waffen am Krich a Syrien kritiséiert.