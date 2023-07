En Dënschdeg an e Mëttwoch kommen d'Staats- a Regierungscheffe vun den 31 NATO-Länner zu Vilnius a Litauen zesummen.

Hei soll ënner anerem iwwer eng Bäitrëttsperspektiv fir d'Ukrain geschwat ginn.

Am Virfeld vum Sommet war et de Message vum ukraineschen Ambassadeur an Däitschland Oleksij Serhijowytsch, dass säi Land weider dorop insistéiert eng kloer Invitatioun fir e Bäitrëtt ze kréien. Och wann esou e Schratt net vun haut op muer géif geschéien, géif een erwaarden, dass d'Nato kloer Aussoe mécht. Wier d'Ukrain schonn 2014 Nato-Member gewiescht, hätt et keng Krim-Annexioun, kee Krich am Donbass an och kee grouss ugeluechte russesche Krich an der Ukrain ginn, esou den ukraineschen Ambassadeur weider.