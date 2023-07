Aktuell ginn 68 Prozent vun de Residenten am Hexagon enger Aarbecht no. An anere Länner ass dësen Taux e gutt Stéck méi héich.

Zu Lëtzebuerg läit e bei 71 Prozent, an Däitschland bei 78 an an Holland esouguer bei 80 Prozent. Dat soll da bis 2027 och a Frankräich de Fall sinn. Dat ass op alle Fall d'Ambitioun vum franséische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire. Wann den Undeel vun de Residenten, déi eng Aarbecht hätten, a Frankräich genee esou héich wier ewéi an Däitschland, hätt d'Land kee Problem méi mam Defizit an d'Staatsschold géif vill méi séier erofgoen, esou de Bruno Le Maire.