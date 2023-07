An engem Mount kommen a Brasilien Vertrieder aus alles Amazonas-Länner zesummen, fir iwwert d'Erhale vum Reebësch ze schwätzen.

En Vue dovun ass et e Samschdeg zu enger Entrevue tëscht de Presidente vu Brasilien a Kolumbien Lula a Petro komm. Brasilien huet sech engagéiert, dofir ze suergen, dass bis 2030 kee Reebësch méi illegal ofgeholzt gëtt a fuerdert dat selwecht Engagement och vun den anere 7 Amazonas-Länner.

D'Zil ass et, am November bei der Weltklimakonferenz kënnen eng gemeinsam Deklaratioun ze presentéieren. Domat wëll een da weider Drock op déi räich Industrielänner maachen, hiren Engagement, d'Schwellen- an Entwécklungslänner an der Lutte géint de Klimawandel finanziell ze ënnerstëtzen, och anzehalen.

Fir den Amazonas-Reebësch z'erhalen, dierft net méi wéi 20 Prozent dovun zerstéiert ginn, esou déi kolumbianesch Ëmweltministesch Muhamad. Leider wier ee scho bei 17 Prozent.

Den Amazonas ass ee vu ganz wéinege grousse Reebëscher, déi et nach op der Welt ginn. Hei ginn et méi Planzen- an Déierenaarten wéi iergendwou soss op der Welt. Mat senge Millioune Beem gëllt den Amazonas als wichtegen CO2-Späicher.