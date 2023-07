Honnertdausende Leit goufen opgeruff, sech a Sécherheet ze bréngen.

Wéinst staarkem Reen ass a Japan schonn op d'mannst eng Persoun ëm d'Liewe komm. D'Fra gouf mat hirem Haus vun enger Bullislawin mat ewech gerappt.

A verschiddenen Regioune am Westen an am Süde vum Land gouf déi héchsten Aläerte ausgeruff. Honnertdausende Leit goufen opgeruff, sech a Sécherheet ze bréngen.

Eng änlech Situatioun gëtt et dann och am US-Bundesstaat New York. Och hei hu massiv Iwwerschwemmungen duerch staarke Reen ee Mënscheliewe kascht.