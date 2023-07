D'Zuel vun de Bëschbränn a Kanada geet weider an d'Luucht.

E Freideg louch den offizielle Chiffer bei iwwer 670 Bränn, dovun iwwer 380 net ënner Kontroll. Dobäi kënnt dann och nach, dass d'Bëschbrandsaison nach op d'mannst dräi Méint dauert, huet de Michael Norton vum Ressourceministère Natural Resources Canada (NRC) erkläert.

Net besser mécht et de Fait, dass a villen Deeler a Kanada d'Temperaturen an den kommende Wochen iwwerduerchschnëttlech héich wäerte sinn. Betraff ass virun allem de Westen, ma och den nërdleche Quebec, dat besonnesch vill vun de Bränn betraff ass. Schonn néng Hektar Fläch sinn a Flamen opgaangen, dat Eeleffacht vum Duerchschnëtt u Bränn an de leschte Joerzéngten. Den absolutte Joresrekord vun 1989 gouf deemno iwwertraff.

"Vun Evakuéierungen iwwer schlecht Loftqualitéit bis hin zu extremer Hëtztwarnungen erliewe mir d'Realitéit vun en Auswierkunge vum Klimawandel", sou de Gesondheetsminister Jean-Yves Duclos. Ronn 155.000 Mënschen hu missen wéinst de Feier zanter Ufank Mee hir Haiser verloossen. Dat ass déi héchsten Zuel un Evakuéierungen zanter 40 Joer.