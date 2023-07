Déi leschte Woch war en Auto zu Wimbledon duerch d'Oftrennung tëscht dem Schoulhaff an der Strooss gefuer. Scho kuerz nom Accident war e Kand gestuerwen.

Wéi d'Metropolitan Police matgedeelt huet, wier elo e weidert Kand un de Suitte vun de Blessuren am Spidol gestuerwen. Dat zweet Doudesaffer hat grad emol aacht Joer.

Schonn de leschten Donneschdeg ass e Meedche vun aacht Joer gestuerwen, nodeem e Land Rover duerch en Drot vum Terrain gebrach, duerch den Haff, wou grad d'Kanner de leschte Schouldag gefeiert hunn, gefuer an dono an d'Gebai gerannt ass.

Der Police no läit eng 40 Joer al Fra, déi beim Accident blesséiert gouf, nach am Spidol. Hiren Zoustand ass kritesch. Am Ganze goufe 16 Leit wéinst Blessure behandelt.

D'Automobilistin, eng Fra vu 46 Joer, gouf wéinst Verdacht op Doudschlag wéinst geféierlechem Fuere verhaft. Wisou si mat hirem Auto am Viruert vu London vun der Strooss ofkoum an op den Terrain vun der Schoul gefuer ass, ass aktuell nach net kloer.