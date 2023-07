Dräi Flüchtlingsbooter mat am Ganze wuel iwwer 300 Mënschen u Bord ginn am Gebitt tëscht Afrika a Spuenien vermësst.

Zwee Booter mat allkéiers bis zu 60 Mënschen u Bord wieren den 23. Juni vu Senegal aus a Richtung Kanaren fortgefuer, en drëtt mat ongeféier 200 Leit ass zanter dem 27. Juni vun der Küstenstad Kafountine aus ënnerwee. Ma zanterhier gëtt et keng Spuer méi vun de Booter, sou d'Helena Maleno vun der spuenescher Hëllefsorganisatioun "Caminando Fronteras" e Méindeg. D'Organisatioun wier mat der Famill vun de Mënschen op de Booter am Kontakt, déi keng Noriicht méi kruten zanter Juni.

Et wier een immens besuergt, dass no den Onrouen am Senegal am Juni an der politescher Poursuitte d'Mënschen nach méi onpreparéiert, respektiv Hals iwwer Kapp d'Flucht untrieden. Am Juni wieren 19 Booter mat Flüchtlingen aus dem Senegal op de Kanaren ukomm, wärend virdrun zanter Joresufank net een enregistréiert gouf. Spuenien géing awer och nëmmen ee Sichfliger agesat, dat och just e puer wéineg Stonne pro Dag an der Luucht wier, sou nach d'Helena Maleno. Et géing donieft och un enger Kooperatioun mat Marokko haperen. Déi géing just bei der Ofwier vu Flüchtlinge klappen, awer net un der Rettung. "Wann 300 Däitscher um Atlantik vermësst géifen, da géif et eng riseg Sichaktioun".

Kafountine läit ronn 1.700 Kilometer vun der spuenescher Inselgrupp ewech an den Atlantik mat senge staarke Stréimungen an héije Welle gëllt als déi geféierlechst Fluchtstreck an europäesch Länner. Dem UN-Flüchtlingswierk UNHCR no goufen dëst Joer bis den 2. Juli op de Kanaren 7.278 Migranten aus Afrika gezielt. Wéi Caminando Fronteras matdeelt, wieren op d'mannst 778 Mënschen am éischten Hallefjoer am Atlantik ëmkomm, d'Donkelziffer dierft awer wesentlech méi héich sinn.

Sollt sech elo effektiv confirméieren, dass déi dräi Booter ënnergaange sinn, wier dat nom Ënnergang vun engem Flüchtlingsboot virun der griichescher Küst Mëtt Juni mat bis zu 500 Doudegen eent vun de schroosten Onglécker mat Migranten um Mier.