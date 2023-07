Eng Fra, déi souwuel déi belsch wéi och lëtzebuergesch Nationalitéit hat, ass e Samschdegnomëtten am Süde vu Koblenz erstach ginn.

Wéi et vun der Police heescht, gouf en 38 Joer ale Verdächtege festgeholl. E méiglecht Motiv, wéi och ob Täter an Affer sech kannt hunn, ass den Ament net bekannt. Och en 30 Joer ale Mann gouf bei der Attack blesséiert. Hie befënnt sech den Ament am Spidol.

Bei der Doudesaffer handelt et sech ëm eng 55 Joer al Fra, déi zu Embourg an der Belsch gewunnt huet a souwuel déi Lëtzebuerger wéi och Belsch Nationalitéit hat.

Wéi et weider vun der Police heescht, géif et den Ament och keng Indicen drop ginn, datt et sech beim Ugrëff ëm eng politesch motivéiert Dot oder eng Terrorattack handelt.