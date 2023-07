De Genozid vu Srebrenica, den 11. Juli 1995, markéiert den trauregen Héichpunkt vum bluddege Bosniekrich.

Iwwer 8.000 muslimesch Bosniake goufen deemools vu serbeschen Truppen an der ostbosnescher Stad ermort. De Massaker gëllt bis haut als schlëmmst Krichsverbriechen op europäeschem Buedem zanter dem 2. Weltkrich a gëtt vun der UN als Vëlkermord klasséiert. Mä wéi konnt et dozou kommen?

Den Ausbroch vum Bosniekrich

Bis 1992 war Bosnien-Herzegowina eng Deelrepublik vu Jugoslawien, an där muslimesch Bosniaken, chrëschtlech-orthodox Serben, kathoulesch Kroaten an nach weider Ethnien zesummegelieft hunn. Nodeems Slowenien a Kroatien 1991 hir Onofhängegkeet vu Jugoslawien erkläert haten, huet och Bosnien de Schrëtt an d'Indépendance gewot. Dat wollt awer net jiddereen am Land: Déi serbesch Bevëlkerung, déi a Bosnien gelieft huet, wollt Deel vum sozialistesche Jugoslawien bleiwen. E Referendum iwwert d'Onofhängegkeet vu Bosnien-Herzegowina am Mäerz 1992 gouf vun engem Gros vun de Serbe boykottéiert. D'Situatioun ass sou wäit eskaléiert, datt et nach am nämmlechte Joer zu engem bluddege Krich tëschent den eenzele Volleksgruppe koum, dee réischt am November 1995 duerch de Friddensvertrag vun Dayton konnt bäigeluecht ginn. Wärend déi bosnesch Serbe fir e Verbleif a Jugoslawien gekämpft haten, haten déi muslimesch Bosniaken (zäitweis zesumme mat de bosnesche Kroaten) fir en onofhängegt Bosnien-Herzegowina gekämpft. Iwwer 100.000 Mënschen, gréisstendeels bosniakesch Zivilisten, hunn an deenen 3 Joer Krich hiert Liewe gelooss. Am ganze Land koum et zu Massemord, Vergewaltegungen a sougenannten ethnesche Säuberungen, bei deene bestëmmt Volleksgruppen aus verschiddenen Territoirë verdriwwe goufen. D'Serbe goufen dobäi op d'mannst inoffiziell vu Belgrad ënnerstëtzt.

Den 11. Juli 1995 ass Srebrenica gefall

Den 11. Juli 1995, 4 Méint virum Enn vum Krich, gouf d'Stad Srebrenica, am Oste vu Bosnien, vun de Serben iwwerrannt. U sech war d'Stad vun der UN als Schutzzon deklaréiert, den hollännesche Blohelm-Batallioun, deen do stationéiert war an déi majoritär muslimesch Zivilbevëlkerung hätt misse protegéieren, war allerdéngs esou schlecht ausgerëscht, datt een den Ugräifer näischt entgéintsetze konnt. D'Bosniake goufen de Serbe quasi hëlleflos ausgeliwwert an no an no deziméiert.

Wärend d'Fraen, Kanner an al Leit an deelweis komplett iwwerfëllt Busser gestach an a bosniakesch-kontrolléierten Territoire oftransportéiert goufen, sinn d'Männer a Jonge vun hire Famillje getrennt an op aner Plaze wéi verloossen Halen oder Gebitter ronderëm d'Stad bruecht ginn, wou se erschoss an a Massegriewer geheit goufen. Och hu vill Männer probéiert ze Fouss an d'Stad Tuzla ze flüchten, déi vun der bosnescher Arméi kontrolléiert gouf. Um Wee dohinner, deen iwwer 70 Kilometer laang war, si vill Bosniaken duerch serbesche Beschoss oder Erschëpfung ëm d'Liewe komm.

Gedenktafel fir d'Affer vum Vëlkermord zu Potocari / © AFP/ELVIS BARUKCIC

Tëschent dem 11. an dem 19. Juli sinn zu Srebrenica insgesamt iwwer 8.000 Mënschen ëmbruecht a méi wéi 25.000 deportéiert ginn. Bis haut ginn nei Iwwerreschter vun den Doudegen an de Massegriewer entdeckt an all Joer um Joresdag vum Massaker um Commemoratiounssite zu Potocari bäigesat, sou wäit se kënnen identifizéiert ginn. Sou och dëst Joer, nodeems d'Iwwerreschter vun 30 weidere Persounen exhuméiert goufen. Wéi all Joer ware bei der Commemoratiounsfeier fir den 28. Joresdag vum Vëlkermord en Dënschdeg, dausende vu Leit present, dorënner och eng ganz Rei international Vertrieder.

De problemateschen Ëmgang mam Vëlkermord

Den Ëmgang mam Massaker vu Srebrenica bleift e kontroverse Sujet. Eng ganz Rei héichrangeg serbesch Politiker, ënnert anerem déi serbesch Premierministesch Ana Brnabic, refuséieren de Massaker als "Genozid" ze bezeechnen. A besonnesch nationalistesche Kreesser ginn d'Verbrieche souguer komplett geleegent oder als Reaktioun op Krichsverbrieche vu bosniakeschen Zaldoten u serbeschen Ziviliste gerechtfäerdegt. Déi Haaptresponsabel fir de Genozid gi bis haut vu ville Serben als Helde gefeiert: Dat sinn den deemolege President vun de bosnesche Serben Radovan Karadzic an de Generol vun der bosnesch-serbescher Arméi Ratko Mladic, déi béid vum Internationale Strofgeriichtshaff zu Den Haag zu liewenslängleche Prisongsstrofe verurteelt goufen.

De Generol vun der bosnesch-serbescher Arméi Ratko Mladic (lénks) an den deemolege President Radovan Karadzic (riets) / © AFP/Archives/

D'Erënnerung un d'Atrocitéite vu Srebrenica geschitt dëst Joer nees an engem Klima vu politescher Instabilitéit an ethnesche Spannungen am südosteuropäesche Staat. Zanter dem Friddensofkommes vun Dayton aus dem Joer 1995 ass dat staark dezentraliséiert Bosnien-Herzegowina jo de facto an zwee Deeler gespléckt: An d'Federatioun, an där majoritär d'Bosniaken an d'Kroate liewen, an an déi sougenannt "Republika Srpska", déi gréisstendeels vun de bosnesche Serbe bewunnt gëtt. De serbesche Landesdeel ënnert der Féierung vum serbesch-nationalisteschen Hardliner Milorad Dodik, probéiert dobäi zanter laangem, sech vu Bosnien lasszeléisen.