Duerch déi héich Temperaturen d'lescht Joer ass dann och de Verloscht u Gletscheräis op engem neien Héchststand ukomm.

Dat huet den Ëmweltministère zu Bern e Méindeg matgedeelt. D'Duerchschnëttstemperatur hätt vun 1991 bis 2020 bei 5,8 Grad geleeën, hätt d'lescht Joer awer 7,4 Grad erreecht. Déi héchst Temperature gouf et de 4. August 2022. Deen Dag ass den Thermometer zu Genf op 38,6 Grad geklommen. Déi längst Hëtztperiod gouf zu Lugano gemooss, wou et 14 Deeg hannerteneen iwwer 30 Grad war.

De Summer 2022 war dann och den zweetwäermsten iwwerhaapt an der Schwäiz, just 2003 war méi waarm. Souwuel am Süden, wéi och am Norde goufe leschte Summer Temperature vun iwwer 36 Grad gemooss.

D'Hëtzt huet dofir gesuergt, dass d'Gletscheräis ëm 6 Prozent zeréckgaangen ass. Dëst setzt nei Krittäre viraus, well bis elo wier d'Gletscherschmëlze bei 2 Prozent an domat schonn als "extrem héich" agestuuft ginn. Kleng Gletscher wieren zum Beispill d'lescht Joer ganz verschwonnen, sou de Schwäizer Ëmweltministère.

Dëst wierkt sech natierlech op d'Waasserversuergung vum Land aus. Um Boden- a Luganerséi wéi och um Lago Maggiore goufen nei Nidderegpeegele gemooss. Dat hätt dann nees "wesentlech Auswierkungen" op d'Stroumproduktioun mat Waasserkraaft gehat. Waasserkraaftwierker hunn 2022 wéinst dm nidderegen Niveau u Waasser souguer deels hire Betrib misse stoppen.