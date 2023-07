"Eenheet an e staarke Message". Dat ass eegenen Aussoen no dem NATO-Chef Jens Stoltenberg säin Zil bis Enn der Woch um NATO-Sommet zu Vilnius a Litauen.

Russland a Belarus sinn an der direkter Noperschaft an de Sécherheetsdispositif an deem klenge baltesche Staat Litauen, fir d'Vertrieder vun der nordatlantescher Traité-Organisatioun ronderëm d'Auer ze schützen, ass massiv, bis hin zu de Batterië vu Patriot-Loftofwiersystemer.

31 Staats- a Regierungscheffe vun NATO-Länner hu sech ugemellt. Et ass dee 4. NATO-Sommet, zanter der russescher Invasioun op d'Ukrain. Deen éischte war direkt um zweeten Dag, de 25. Februar 2022, an e gouf virtuell ofgehalen.

Zwee vun den Haaptprotagoniste ware mat déi éischt, déi e Méindegmëtteg a Litaue gelant sinn. De schwedesche Premier Kristersson a kuerz drop den tierkesche President Erdogan.

Virun allem den Erdogan huet e Méindeg mat engem neie, kuriéisen, diplomatesche Poker op en Neits probéiert, am Sënn vun Ankara Kapital aus der Ukrainkris ze schloen:

"Kommt a maacht fir d'éischt de Wee op, fir d'Tierkei an d'EU opzehuelen an da maache mir de Wee fräi, fir en NATO-Bäitrëtt vu Schweden, sou wéi mer et och fir Finnland gemaach hunn. Dat hunn ech gëschter dem Här Biden gesot an dat ënnersträichen ech zu Vilnius."

Net iwwerraschend war direkt och schonn e Méindegmëtteg zu Bréissel eng Spriecherin vun der EU-Kommissioun beméit, de Message op Ankara duerchzekréien, dass d'NATO an d'EU zwee verschidde Gremie sinn, mat verschiddene Bäitrëttskrittären. D'Tierkei hat kuriéiserweis virdrun en EU-Bäitrëtt zanter 2005 net méi ugeschwat.

Doriwwer eraus verlaangt den tierkesche President och vu Washington, him endlech F16-Kampffliger ze verkafen. Dogéint strieft sech Washington, well d'Tierkei zanter 2019 och de russesche Loftofwiersystem S-400 am Gebrauch huet - e System, iwwert deen technesch Detailer vun den F16 an d'Hänn vu Moskau kéinte geroden.