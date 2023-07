Zum Gléck gouf bei dësem Tëschefall kee blesséiert, ma de Materialschued ass héich a gëtt op iwwer 12 Milliounen Euro geschat.

Kuerz no 12 Auer e Méindeg goufen déi däitsch Pompjeeën alarméiert. Wéi si op d'Plaz koumen, stoung dat ganzt Gebai a Flamen an et war zum Deel schonn agefall. D'Feier war bis an de Stadkär vu Wittlich ze gesinn, aus Sécherheetsgrënn gouf och eng Schoul evakuéiert. D'Police hat den Awunner geroden, fir d'Dieren an d'Fënsteren zouzeloossen.

An enger Lagerhal, wou ënner anerem Pneue louchen, vun der Mercedes Garage war d'Feier ausgebrach an hat sech séier iwwert de ganze Komplex ausgebreet. Och Autoen, déi am Haff oder virun der Hal ofgestallt waren, sinn a Flamen opgaangen an och op d'Bürosgebaier vun der Merbag-Grupp hat d'Feier iwwergegraff. Dës Grupp huet Filialen zu Tréier, Wittlich, Daun, Bitburg, Mäerzeg, wéi och am Grand-Duché, an der Schwäiz an an Éisträich.

Eng 120 Pompjeeë ware beim Brand zu Wittlich am Asaz. Wéi d'Feier genau ausgebrach ass, ass aktuell nach net gewosst. D'Ermëttlunge vun der Police lafen.