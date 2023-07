Nodeem d'Sich am erweiderte Perimeter keen Erfolleg bruecht huet a schonn iwwer 60 Stonne vergaange sinn, gëtt elo op aner Aktiounen zeréckgegraff.

Et solle elo méi cibléiert a selektiv nom zwee an en halleft Joer ale Jong, deen zanter e Samschdeg an der Gemeng Vernet a Frankräich vermësst gëtt, gesicht ginn. Déi grouss Sichaktioun ass elo eriwwer, et bleiwen awer nach Ekippen um Terrain. Dës sollen awer elo méi konkret net just nom Jong, mä och no Spueren an Indicë sichen.

Bis ewell ass et den Ekippen net gelongen, den Emile an engem Perimeter vu 5 Kilometer ronderëm d'Haus vu senge Grousselteren ze fannen. Ronn 60 Stonne waren d'Ekippen, vu wäit iwwer 100 Leit, am Asaz an hätten, wann de Jong sech an dësem Beräich opgehalen hätt, dësen och misste fannen, heescht et vun de franséischen Autoritéiten.

Och wann elo d'"Battue", also déi grouss Sichaktioun, agestallt ass, wäert ee weider nom Kand sichen an d'Hoffnung net verléieren, heescht et vun den zoustännege Rettungsekippen op der Plaz. Vun en Dënschdeg u kritt och keng Persoun méi Accès an d'Ëmgéigend, wou nom Emile gesicht gëtt, déi hei näischt verluer huet. Et geet een aktuell och all Hypotheese, déi eppes mam Verschwanne vum Kand ze di kéint hunn no, ouni eng an de Vierdergrond ze réckelen oder eng auszeschléissen.

© NICOLAS TUCAT / AFP

D'Géigend, an där den Emile vermësst gëtt, ass hiwweleg mat ville klenge Waasserleef. D'Kand, sollt et sech da veriert hunn, wier bis ewell zwee Deeg an dräi Nuechten eleng dobaussen, dat ouni Waasser an Iesse bei geféierlech héijen Temperaturen. Am ganzen Departement, an deem sech d'Gemeng Vernet befënnt, ass ënner d'Vigilance "Canicule" gesat ginn.

