Um 13 Auer e Mëttwoch eiser Zäit ass et zu Vilmius um NATO-Sommet zu enger Première komm.

Fir d'éischte Kéier koum de NATO-Ukrain-Conseil mat 32 Partner formell beieneen. Fir d'Constituante hunn d'Staats- a Regierungscheffen den ukrainesche President Selenkyj an hirer Mëtt empfaangen.

Zil vum neie Gremium ass et "op Aenhéicht an gläichberechtegt" iwwert d'transatlantesch Sécherheet ze debattéieren.

Fir de Lëtzebuerger Staatsminister ass dëst awer kee Laisser-passer, fir datt d'Ukrain séier kéint NATO-Member ginn. De Xavier Bettel huet um RTL-Mikro zu Vilnius am Virfeld betount, dass eng Memberschaft fir hien am Moment net a Fro kënnt.

Memberschaft kënnt net a Fro am Moment - De Premierminister Xavier Bettel

NATO-Truppen missten aus dem russeschen Aggressiounskrich erausgehale ginn, soss wier een an engem Konflikt, dee weltiwwergräifend wier, sou de Xavier Bettel.

Et soll de Message un de Selenskyj sinn, datt säi Regime weider mat Waffen a Material ënnerstëtzt gëtt, mee weider Verspriechen fir Member an der EU oder der NATO ze ginn, wiere verfréit.

Stéchwuert "Deseskalatioun" - De Premierminister Xavier Bettel

Nom NATO-Sommet sinn iwwerdeem d'G7-Länner e Mëttwoch a Litauen beienee komm. Do soll et de klore Message sinn, datt d'Zäit géint Russland spillt. Viséiert gëtt nach ëmmer e Waffestëllstand an e Friddensaccord. Duerno wieren d'USA, de Wierder vum President Biden no, prett, der Ukraine eng identesch Protektioun ze bidden, änlech wéi Israel.

Net zefridden mat der NATO-Positioun, datt ee keng zäitlech Engagementer fir e Bäitrëtt wëll ginn, ass natierlech Kiew. Wéi de President Selenskyj sot, wier "d'Onsécherheet eng Schwächt", de Message aus Litauen wier "fir Russland eng Motivatioun fir mam Terror weider ze fueren".