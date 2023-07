Virun enger Disko zu Tréier war an der Nuecht op de 17. Februar eng méi lass. Wéi d'Police op d'Plaz koum, goufen d'Beamten Zil vun den Attacken.

De Parquet vun Tréier huet no den Attacken op Policebeamte Plainte géint 11 Persounen aus Tréier gemaach. Zwee Verdächteger am Alter vu 42 an 18 Joer gëtt Aggressioun a Kierperverletzung vu Beamte virgeheit. 8 weider männlech Persounen am Alter tëscht 16 an 20 Joer si wéinst Stéierung vun der ëffentlecher Rou, Aggressioun géint Policebeamten a schwéierer Kierperverletzung ugeklot. Ee 17 Joer aalt Meedche gëtt iwwerdeems och der Aggressioun géint Policebeamte beschëllegt.

Wat war geschitt?

An der Nuecht op de 17. Februar dëst Joer war d'Police vun Tréier bei eng Disko geruff ginn, nodeems eng Partie Persounen erausgeheit goufen a sech virun der Dier mat de Sécherheetsbeamten ugeluecht hunn. Fir d'Security an de Grupp Mënschen ze trennen, hunn d'Beamten eng Police-Kette forméiert.

D'Situatioun ass eskaléiert, nodeems den 42 Joer ale Mann an een 18 Joer jonke Beschëllegten op d'Beamten duergelaf sinn. Den 42 Joer Alen huet dobäi engem vun de Poliziste mat der Fauscht widder de Kapp geschloen, woubäi de Beamten e blot A dovu gedroen huet. Déi aner Poliziste konnten d'Attack awer ofwieren an déi zwee Täter mat Gewalt, Pefferspray an engem Coup mat enger Matraque op de Buedem drécken a festhalen. Doropshin hunn déi 8 Beschëllegt am Alter vu 16 bis 20 Joer mat Géigestänn wéi Glasfläschen, Schëppen a Biesemen op d'Poliziste geheit. Och en Akafsweenchen an eng Holzpallett sinn a Richtung Beamte geflunn. D'Täter hunn eréischt opgehalen, nodeems ee Beamten zwee Mol mat senger Déngschtwaff an d'Luucht geschoss huet.

Dat 17 Joer aalt Meedche gëtt wéinst Aggressioun géint Policebeamten ugeklot, well hatt ee vun de Polizisten ugegraff hat.

De 16 Joer jonken Täter, géint deen d'"Amtsgericht Trier" e Mandat d'arrêt ordonéiert huet, sëtzt zanter dem 8. Mäerz weiderhin an Untersuchungshaft.

D'Landgeriicht Tréier muss elo iwwert d'Zouloossung vun der Klo an der Ouverture vun engem Verfaren decidéieren.