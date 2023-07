De CGDIS huet per Communiqué matgedeelt, dass d’ Unitéit 4 vun der Nuklearanlag zu Cattenom vum Netz geholl gouf.

Dat well een zäitweis kee Stroum hat, duerch e Problem mat enger Turbinn an enger Annexe. Präziséiert gëtt am Schreiwes, datt et net am Beräich vun de nuklearen Installatioune war.

D’Ekippen op der Plaz géifen d’Situatioun den Ament genee analyséieren. Den Tëschefall hätt awer keen Impakt op d’Sécherheet vun den Installatiounen, dem Personal oder der Ëmwelt.

Den Ament ass nëmmen de Reakter 3 um Reseau, d’Unitéiten 1 an 2 si wéinst Maintenance-Aarbechten ofgeschalt.