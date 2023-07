En Zäitplang, fir NATO-Member ze ginn, krut d'Ukrain och net. Dofir awer Sécherheetsgarantien an aner Hëllefen um Wee fir an d’Militär-Allianz.

De Mesurëpak gesäit e pluriannuelle Plang vir, wärend deem d’Ukrain ënnerstëtzt gëtt, fir mat der NATO militäresch interoperabel ze ginn. Grad wéi d’Grënnung vun engem NATO-Ukrain-Conseil an dem Verkierze vun der Bäitrëttsprozedur fir d’Ukrain. Si brauch kee "Membership Action Plan" ze duerchlafen. Sollt d’Bäitrëtts-Invitatioun da bis kommen. "Wa bis Fridden do ass, kënne mer dee Plang opstellen, mä soulaang kee Fridden ass, ass et ganz schwéier een Zäitplang ze maachen. Dee wier op Sand opgebaut... Eidel Versprieche sollt een net maachen", huet de Premier Xavier Bettel um Bord vum Sommet ze bedenke ginn.

D'G7 Länner hu sech engagéiert, d’Ukrain op laang Siicht militäresch esou ze ekipéieren, datt et sech verdeedege kann an no Krichsenn keen Ugrëff méi vu Moskau fäerte muss. Zousoen, déi Russland nervös maachen. De Kreml reagéiert e Mëttwoch a schwätzt vun engem extreme Feeler. De Message vun der Eenheet, deen d’NATO op Moskau schécke wollt, schéngt ukomm ze sinn.

Direkthëllefe vu Lëtzebuerg

D'Ukrain krut och weider militäresch Ënnerstëtzung vun eenzelen NATO-Memberlänner zougesot. En Dënschdeg gouf eng Koalitioun tëscht 9 Alliéiert gebilt, dorënner Lëtzebuerg, fir d’Ausbildung vun ukrainesche Piloten op F16-Kampfjets ze organiséieren an ze finanzéieren, grad wéi fir d’Maintenance vun dëse Maschinnen. Lëtzebuerg stellt heifir 5 Milliounen Euro zur Verfügung.

Dës falen ënnert déi 145 Milliounen Euro Direkthëllefen, déi Lëtzebuerg zanter Ugangs vum Krich an nach bis Enn des Joers fir d’Ukrain virgesinn huet. 127 Milliounen dovunner si fir militärescht Ekipement. Bis alles geliwwert wier, dierft et Enn Hierscht ginn.

"Mir hu vill Munitioun bestallt fir d’Ukrain, ma et ass nach net alles geliwwert, well d’Produktiounscapacitéiten net nokommen", erkläert de Verdeedegungsminister François Bausch.

De CAP, den Hëllefspak fir d’Ukrain, gouf um Sommet nach weider opgefëllt. 500 Milliounen Euro stinn elo zur Verfügung fir d’Ukrain mat net letale Gidder ze ënnerstëtzen, wéi medezinescher Versuergung, Bensinn, Iesse fir Zaldoten, awer och Dronen-Ofwier-Systemer. Lëtzebuerg huet do nach eng Kéier 8 Milliounen Euro engagéiert, zejoert waren et 3,4 Milliounen.

"Mir stinn esou enk beienee wéi nach ni", sot den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg an der gemeinsamer Pressekonferenz mam ukrainesche President. De Wolodymir Selenskyj sengersäits huet d'Resultater als "gutt" bezeechent, mat enger Bäitrëtts-Invitatioun wier et optimal gewiescht.