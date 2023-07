A Frankräich hunn d'Arméi an d'Gendarmerie hir grouss ugeluechte Sichaktioun nom klengen Emile zanter dem Weekend elo gestoppt.

Wéi de Procureur Rémy Avon matgedeelt huet, géife lo keng Sichgruppe méi erausgeschéckt ginn. D'Rätsel ëm d'Verschwanne vum Emile an e franséischen Alpen hätt net kënne geléist ginn. De Jong war leschte Samschdeg am klengen Uert Weiler Haut-Vernet fir d'lescht gesi ginn.

Och wann net méi aktiv nom vermësste Kand gesicht gëtt, d'Enquête iwwert säi Verschwanne leeft weider. Déi am Laf vun de 4 Deeg, an deenen nom Emile gesicht gouf, gesammelt Informatiounen an Elementer ginn nach analyséiert.

En Dënschdeg hat de Parquet scho gewarnt, dass an engem Zäitraum vun 48 Stonnen am Hibléck op de jonken Alter an der staarker Hëtzt, déi aktuell bei ëm 35 Grad läit, d'Liewe vum Kand "immens staark a Gefor" wier.

Vill Leit huet dat ongewësst Schicksal vum Emile beréiert. Un der Sichaktioun waren Dosenden Zaldoten a Gendaarmen bedeelegt, déi mat Sichhënn an Helikopteren ënnerstëtzt goufen. Duerchsicht goufen och all d'30 Haiser vum Uert, 12 Gefierer an 12 Hektar Terrain. Och 25 Mënsche goufe befrot.