De Süde vun Europa huet mat décker Hëtzt ze kämpfen. An der Nuecht killt et kaum of. Lo soll et souguer nach méi waarm ginn.

Der ESA no kéint et de Weekend mat den héchsten Temperature ginn, déi jee an Europa gemooss goufen. Spuenien, Griichenland, Zypern, Bulgarien an Italien preparéiere sech deemno op déi grouss Hëtztwell, bei där sech nach méi extrem Temperaturen erwaart ginn. Et geet ee vu bis zu 48 Grad op Sizilien aus. Den Europa-Rekord louch der ESA no am August 2021 am sozilianesche Floridia mat 48,8 Grad. Och zu Roum sollen d’Temperaturen iwwer 40 Grad klammen. Op Sardinien op 47 Grad. Spuenien ass mat betraff. Hei mussen d'Stéit trotz der décker Hëtzt Waasser spueren. Barcelona huet déi lescht Joren iwwer scho mat Waasser aus groussen Tankschëffer misse versuergt ginn.