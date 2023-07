E stécht an der Limonad, am Knätsch oder a Light-Produiten. Rieds ass vum Séissstoff Aspartam.

Wéi d'Weltgesondheetsorganisatioun WHO elo matgedeelt huet, ass e Séissstoff méiglecherweis kriibserreegend.

Aspartam ass 200 Mol méi séiss wéi Zocker an ass zum Beispill an der Cola light, mä och a villen anere fäerdege Produiten.

Et gëtt wéi gesot elo eng Warnung.

De Séissstoff däerf weider benotzt a consomméiert ginn. Ob e wierklech kriibserreegend ass, ass nach net definitiv gekläert. Et hänkt och definitiv vun der Quantitéit of.

Heiansdo e Softdrink oder e Knätsch, do misst ee sech – den aktuellen Informatiounen no – keng Suerge maachen, ënnersträicht d'WHO.

Den Trend, op Zocker ze verzichten an dann op déi kënstlech Séissstoffer zréck ze gräifen, misst een awer am A hunn. Séissstoffer schiedegen och d'Daarmflora an hëllefen op laang Dauer net fir ofzehuelen.