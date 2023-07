D'Schokelasfabrick vu Ferrero zu Arel an der Belsch huet en Deel vun hirer Produktioun musse stoppen, well Réckstänn vu Salmonellen hei fonnt goufen.

Wéi eng Spriecherin vu Ferrero en Donneschdeg der Noriichtenagence AFP géigeniwwer erkläert huet, wier "déi ganz Produktioun gestoppt ginn", nodeems d'Bakteerie Enn Juni am belsche Wierk fonnt gouf.

Uechter ganz Europa gouf et op d'mannst 125 Fäll, an deene virop kleng Kanner krank goufen, nodeems si Iwwerraschungseeër vu Kinder giess haten. Déi betraffe Produktiounslinne sollen an den nächsten zwou Woche gebotzt ginn, heescht et vu Ferrero géintiwwer AFP. De Produktiounsstopp wier awer just eng Virsiichtsmoossnam, esou de Grupp. Bis ewell wieren nämlech nach keng Salmonellen a fäerdege Produite fonnt ginn. Am Abrëll zejoert war déi selwecht Fabrick zu Arel schonn eng Kéier ganz zougemaach an Dausende Produiten zeréckgeruff ginn. No strenge Kontrollen huet d'Fabrick am September zejoert hir Dieren erëm opgemaach. Well de Verdacht bestanen huet, dass d'Firma ze spéit reagéiert huet, gouf an der Belsch an a Frankräich géint de Schokelasproduzent enquêtéiert.

Vu Salmonelle kritt ee Symptomer, wéi bei enger Mogripp, also ënnert anerem Duerchfall, Krämp am Bauch a Féiwer.

Déi 125 Fäll verdeelen sech op Frankräich, Däitschland, d'Belsch, Holland, Irland, Groussbritannien a Schweden.

Wéi Politico schreift, géif och d'Europäesch Kommissioun déi 125 Fäll suivéieren an et géifen eng Rei Réckruffaktioune lafen. Effektiv rifft Ferrero aktuell eng Rei Chargë vun Iwwerraschungseeër zeréck, déi an der Belsch produzéiert goufen.

Zu Lëtzebuerg gouf et aktuell nach keng Fäll vu Liewensmëttelvergëftungen duerch Salmonellen, heescht et op Nofro aus der Santé. Déi Lëtzebuerger Autoritéite goufen och nach net vun hire belsche Kolleegen iwwert e Probleem bei Ferrero informéiert.