Frankräich feiert dëse Freideg "Quatorze Juillet", also franséischen Nationalfeierdag. Ma fir d'Festivitéite gi sech nei Onrouen erwaart.

Zu Paräis gëtt op de Champs-Elysées déi traditionell Militärparad organiséiert, wou dëst Joer den indesche Premier Muhdi Éieregaascht ass. Fir d'Festivitéiten dono goufen eng 130.000 Poliziste mobiliséiert, well sech nei Onrouen erwaart ginn. An alle Ballungsgebidder hält dofir den ëffentlechen Transport och schonn um 10 Auer op.

Virum Hannergrond vun de sozialen Onroue wéinst der Pensiounsreform hat de franséische President Macron sech a senger Regierung Mëtt Abrëll 100 Deeg ginn, fir eppes Konkretes ze liwweren a Rou an d'Land ze kréien.

100 jours d’apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de La France"

Virum Hannergrond vun de sozialen Onroue wéinst der Pensiounsreform hat de franséische President Macron sech a senger Regierung Mëtt Abrëll 100 Deeg ginn, fir eppes Konkretes ze liwweren a Rou an d'Land ze kréien. Fir de Quatorze Juillet hat de President Macron annoncéiert, de Bilan ze zéien. Deen Discours gouf annuléiert, respektiv verluecht, an de Bilan ass dach awer moer, fir net ze soen, duerch Frankräich geet nach méi een déiwe Rass wéi et Mëtt Abrëll bei där Annonce de Fall war.

Am Ufank hate vill Observateuren an den 100 Deeg ee leschte Sursis fir d'Premierministesch Borne gesinn. Si ass nach ëmmer zu Matignon an an de Kulissen hält sech d'Rumeur vun engem Remaniement an der Regierung, eventuell och um Premierministesch-Stull net op.

D'Annonce vun den 100 Deeg war virum Hannergrond vum massive Protest wéinst der Pensiounsreform an d'100 Deeg halen op mam massive Protest, nodeems ee 17 Joer ale Jonke bei enger Policekontroll erschoss ginn ass.

Den Emmanuel Macron steet weiderhin als ee Staatschef do, dee wäit vun der alldeeglecher Realitéit vun de Bierger a sengem Land ewech ass. Hien huet bei den ugekënnegte Chantieren Aarbecht, Ëmwelt, Justiz a republikanesch Uerdnung net, oder net genuch geliwwert. Den Dialog mat de Sozialpartner kënnt nëmme schwéier an d'Gäng, fir de Recht sinn et virun allem Annoncen.

Den Discours oder Interview, dee fir de 14. Juli versprach gi war, ass wéi gesot, ofgesot ginn. Et heescht am Ëmfeld vum Élysée, dass den Emmanuel Macron dat nach bis d'Enn vum Mount wäert nohuelen. Also da wann de Gros vun de Leit a Frankräich méi u Congé oder der Plage wéi u politesche Bilanen an Annoncen intresséiert sinn. Versprieche wéi "Apaisement an Unité" a soss weider, déi zënter hirer Annonce op sech waarde loossen. Paräis ass a war ëmmer houfreg op de Wäerte-Trio "Liberté, Égalité, Fraternité". All ze vill ass dovunner den Ament net méi iwwereg.

D'Terminologie vun den 100 Jours war u sech vu vir era schlecht gewielt. Historesch stinn déi 100 Deeg fir den Zäitraum tëscht dem triumphale Retour vum Napoléon no sengem Exil op der Insel Elba an dem Verloscht vu senger Muecht an der Suite vun der Defaite bei der Schluecht vu Waterloo den 22. Juni 1815.