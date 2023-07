En Dokument vun iwwer 100 Säiten louch dem europäesche Parlament vir. Bezunn huet dat sech op d'Problemer aus der leschter Pandemie.

D’Pandemie ass gottseidank eriwwer, mä wat fir Léieren zitt een dorausser? Mat där Fro huet sech iwwert 15 Méint eng speziell Kommissioun vum europäesche Parlament befaasst. Dobäi koum en Dokument vun iwwer 100 Säiteneraus, dat dës Woch ugeholl gouf. Ee Fokus dovunner war, d’Gesondheetssystemer besser opzestellen fir Zukunft, an dem Manktem vu Medikamenter a Vaccinen entgéintzewierken. D’Pharmaproduzente wéilt een dofir probéieren, an d’EU ze lackelen. Keng einfach Aufgab, schliisslech gëllen hei Mindestléin, e strengt Aarbechtsrecht an och Ëmweltvirschrëften. Fir dobäi ze hëllefen, soll d’HERA entstoen, eng europäesch Agence am Gesondheetsberäich, déi Mesuren am Fall vun enger Urgence soll huelen. Dat ganzt am Kader vun enger europäescher Gesondheetsunioun, an där all d’Memberstaaten zesummeschaffen.

De Rapport hätt seng Stäerken an och d’Konzept vun der europäescher Gesondheetsunioun fënnt ee gutt, an trotzdeem dréit déi gréng Europadeputéiert Tilly Metz de Rapport net mat, e wier net streng genuch. Fir si wier e kruziale Punkt, dass een de Pharmakonzerner an enger Pandemie hir proprieté intellectuelle ewechhuele misst, fir dass séier genuch Vaccine kënne produzéiert ginn. Dat stéing awer net am Rapport an domat bleift een an den Aen vun der Europadeputéierter weiderhin ze vill ofhängeg vun der Industrie. Weiderhi kritiséiert si e Manktem un Transparenz, wat Ofkomme vun der Unioun an der Pandemie mat den Pharmakonzerner ugeet. Do misst de Public en Detail iwwert d’Kontrakter informéiert ginn.

Eng gréng Propos dofir: d’ëffentlech Hand kéint sech un der Produktioun vun essentiele Medikamenter a Vaccinen bedeelegen.

Esou einfach wier dat net, hält de Christophe Hansen dogéint, deen den Accord fir d’europäesch Vollekspartei matgedroen huet. Eens ass ee sech, wat d’Unzéie vun de Produzenten ugeet, ma déi intellektuell Proprietéitsrechter misste bei de Pharmakonzerner bleiwen. Schliisslech géifen an der Entwécklunge vun Impfunge wéi beispillsweis géint de Covid vill Suen a Recherche stiechen. Ausserdeem wier Europa guer net opgestallt, fir esou eng komplex Produktioun vun Vaccinen. Et misst weiderhin e finanziellen Ureiz fir d’Recherche ginn, soss wier ee spéitstens bei der nächster Pandemie an enger problematescher Situatioun.

D’Aarbecht vun der Spezialkommissioun ass elo ofgeschloss, eng gesetzlech Verbindlechkeet huet de Rapport net. An der Kommissioun hofft een, dass Propose konkret ëmgesat an och zeréckbehale gi fir den weltwäite Pandemieaccord, deen d’WHO momentan ausschafft. Oppe bleift, ob et fir déi zoue Grenzen an Europa Konsequenze gëtt.