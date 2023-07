Et misst een ëm all Kilometer kämpfen a fir all Succès dankbar sinn, huet den ukrainesche President erkläert.

Déi russesch Zaldote géifen alles maachen, fir déi ukrainesch Truppen opzehalen, sot hien e Freideg a sengem traditionelle Videomessage. Ugangs Juni hunn d’Ukrainer mat enger Offensiv am Süden ugefaangen a wëlle Gebidder vun de Russen zréckerueweren. Et geet rieds vun uerge Kämpf. 16 Méint laang ass de Krich elo schonn am gaangen.