D’Autoritéiten hu scho missen agräifen, well d’Temperaturen deels scho liewensgeféierlech héich sinn.

A Griicheland huet zum Beispill d’Akropolis zougemaach, Beamte goufen an den Homeoffice geschéckt. Dat ëffentlecht Liewen ass wéi geläämt. Och an der Nuecht fält den Thermometer net méi ënner 30 Grad.

Op ganz ville Plazen gi sech iwwer 40 Grad erwaart, iwwer 45 Grad ginn dëse Weekend op Sizilien oder Sardinien gefaart.

An och Deeler vun den USA leide momentan ënnert enger extremer Hëtztwell. A Regiounen am Süde vu Kalifornien, Nevada an Arizona sinn dëse Weekend 49 Grad annoncéiert. Och am Texas, Louisiana a Mississippi muss mat Temperature bis zu 46 Grad gerechent ginn. An enger Partie Regioune sinn nieft der Hëtzt och nach Iwwerschwemmungen dobäikomm.