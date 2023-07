Zéngdausende Mënsche sinn e Samschdeg zu Budapest trotz den héijen Temperaturen op d'Stroosse gaangen.

Si hu géint déi restriktiv LGBT-Politik vun der ungarescher Regierung protestéiert. Hannergrond ass eng Rekord-Geldstrof vun ëmgerechent 32.000 Euro fir d'Librairiechaîne Lira, déi e Freideg de Comic "Heartstopper" vum Alice Oseman erausbruecht huet, ouni eng Schutzfolie dropzepechen, déi mëttlerweil vum Gesetz gefuerdert gëtt. Am Buch geet et ëm 2 Jugendlecher, 2 Jongen, déi sech anenee verléiwen.

Zanter 2 Joer gëllt an Ungarn e sougenannt "Kanneschutzgesetz", dat Buchhandlunge virschreift, dass Publikatiounen net dierfen als Jugendbicher ugebuede ginn, wa se Homosexualitéit, Transgeschlechtlechkeet oder Sexualitéit als Selbstzweck thematiséieren. Donieft mussen d'Bicher dann an eng Folie agepaakt ginn, fir dass een net kann dra bliederen. D'EU-Kommissioun hat Ungarn zejoert wéinst dësem Gesetz virum Europäesche Geriichtshaff ugeklot.

D'Regierunge vu 37 Länner, dorënner d'USA an all d'EU-Staaten ausser Polen hu kuerz no dëser Aktioun an engem gemeinsame Bréif géint d'Diskriminéierung vu Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Queeren an Transmënschen an Ungarn protestéiert.