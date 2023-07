Just als Vergläich, de Süde vun Däitschland, also Bayern a Baden-Württemberg zesummegerechent kommen op 106.000 Quadratkilometer.

Et sinn déi bis ewell schlëmmste Bëschbränn an der Geschicht vum Land. Den Ament ginn et iwwer 900 aktiv Bränn uechtert d'Land, déi nach net ënner Kontroll sinn.