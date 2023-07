Et war de bis ewell wäermsten Dag, dee bis elo an Däitschland enregistréiert gouf. A Bayern goufen e Samschdeg 38,8 Grad Celcius gemooss.

Am Süde vun Europa, a Griicheland an an der Tierkei, goufe ronn 44 Grad Celsius gemooss. Och Spuenien leit schonn zanter Deeg ënnert de Rekordtemperaturen. Och an der Nuecht killt et net of an de Quecksëlwer bleift plazeweis op iwwer 30 Grad hänken.

Schonn d'nächst Woch sollen et weider extrem héich Temperature ginn, warnen d'Meteorologen. A mat deenen Temperature klëmmt natierlech och de Risiko fir Bëschbränn.