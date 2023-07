All fënnefte Chinees ënner 24 Joer huet keng Aarbecht, esou heescht et vum nationalen Statistiksbüro zu Peking.

Deen neie Rekordwäert fir d’Vollëksrepublik ass domadder an de leschte Méint ëmmer méi gewuëss, obwuel d’Wirtschaftsleeschtung am zweeten Trimester nees zougeluecht huet. De PIB wier an de Méint Abrëll bis Enn Juni ëm 6,3 Prozent geklommen.