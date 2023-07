Spuenien an aner Länner am Mëttelmierraum erreechen en Dënschdeg den Héichpunkt vun der bis ewell heftegster Canicule dëst Joer.

Op den italieeneschen Insele Sizilien a Sardinien ginn der europäescher Raumfaartagence ESA no Temperature vu bis zu 48 Grad erwaart. An deem Sënn huet de lokale Wiederdéngscht och virun "enger vun den intensiivste Caniculle vun allen Zäite gewarnt".

Schonn e Méindeg hunn d'Temperaturen zu Roum 39 Grad erreecht. A Spuenien waren et am Süde vum Land bal 45 Grad. Op Zypern, wou d'Temperature viraussiichtlech bis en Donneschdeg bei iwwer 40 Grad leien dierften, ass e Mann vun 90 Joer un engem Hëtzschlag gestuerwen. Dräi weider Seniore koumen an e Spidol.

An der Géigend vun Athen kämpfen iwwerdeems Rettungsekippen aus dem In- an Ausland géint Bëschbränn zu Kouvaras an an de Vakanzendestinatioune Lagonissi, Anavyssos a Saronida. Griichenland kämpft jo och schonn zanter Enn leschter Woch mat der éischter Canicule vum Joer. D'Héchsttemperaturen hate bis zu 44,2 Grad erreecht. Fir déi nächst Deeg seet de Wiederdéngscht EMY eng liicht Ofkillung ëm 2 bis 4 Grad viraus. Ma schonn en Donneschdeg soll eng weider Hëtztwell mat bis zu 43 Grad Maximalwäerter nokommen. E Porte-parole vun de Pompjeeën huet dann och gewarnt, dass d'Gefor vu Bëschbränn an d'Luucht geet.

D'Gesondheetsautoritéiten an e puer Deeler op der Welt warnen d'Bevëlkerung, genuch Waasser ze drénken a sech onbedéngt virun der Sonn ze schützen. Dem EU-Wiederdéngscht no war schonn de Juni 2023 ee vun dee Wäermsten zanter dem Ufank vun en Opzeechnungen, ma och de Juli dierft sëllege Rekorder briechen.

Den Ament gi queesch duerch d'Welt rekordverdächteg Héchsttemperaturen. Am Nordweste vu China zum Beispill goufen e Méindeg net manner wéi 52,2 Grad gemooss. Wëssenschaftler no féiert de Klimawandel dozou, dass Canicullen ëmmer méi dacks wäerte virkommen an och längerfristeg zu méi héijen Temperaturen féiere wäert.

Wéi d'UN-Organisatioun fir Meteorologie matgedeelt huet, ass d'Hëtzt eent vun den déidlechste Wiederevenementer iwwerhaapt, weltwäit. Enger aktueller Etüd no koumen duerch déi héich Temperaturen eleng an Europa leschte Summer iwwer 60.000 Mënschen ëm d'Liewen. Experte soe jo, dass d'Äerderwiermung an Europa duebel esou séier viru geet wéi am globalen Duerchschnëtt.