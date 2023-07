De russeschen Interventiounskrich war och Sujet um EU-Latäinamerika-Sommet, deen den Ament zu Bréissel am Gaangen ass.

Et gëtt Streit ëm de Wuertlaut vum Ofschlossdokument. D'russesch Alliéiert Kuba, Nicaragua a Venezuela wëllen eng Deklaratioun verhënneren, wouranner d'russesch Interventioun an der Ukrain verurteelt gëtt.

Um Bord vum Sommet huet d'EU iwwerdeems och en Accord mam Chile iwwer den Import vun Matières premières ënnerschriwwen, fir sech domat méi onofhängeg vu China ze maachen.

Awer och de Klimawandel ass natierlech en Thema um EU-Lateinamerika-Sommet. An deem Kontext sot de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel en Dënschdeg de Moie géigeniwwer der däitscher Press, dass d'Klimafro bei de Gespréicher iwwer d'Handelsofkommes mat de Mercosour-Staaten genee esou wichteg wier, wann net nach méi wichteg, ewéi ekonomesch Aspekter.

Dem Xavier Bettel no ass de Klima méi wichteg wéi ekonomesch Froen

De Mercosur-Raum ëmfaasst e Bannemaart mat ronn 300 Milliounen Leit. Fest Membere sinn nieft Brasilien och Argentinien, Paraguay an Uruguay, iwwerdeem de Venezuela suspendéiert ass an et 7 associéiert Memberstaate ginn.

E Fräihandelsaccord tëscht der EU an de Mercosur-Staaten ass wéinst Klimafroen ëmmer nees torpedéiert ginn.

De Sommet tëscht der EU an karibeschen an südamerikaneschen Länner geet en Dënschdeg op en Enn.