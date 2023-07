Zanter Ufank Juli leeft bei enger Gas-Plattform am Golf vu Mexiko Ueleg aus. Antëscht ass schonn eng Fläch vu ronn 400 Quadratkilometer verknascht.

Eng Partie mexikanesch ONGe wéi ënner anerem Greenpeace hunn en Dënschdeg d'Uelegfuite bei der Gas-Plattform staark kritiséiert. Zanter dem 4. Juli leeft Ueleg aus an huet sech antëscht op eng 400 Quadratkilometer verbreet. Doriwwer eraus koum et bei der Plattform de 7. Juli zu enger Explosioun an engem Brand, bei deem zwee Aarbechter ëm d'Liewe koum.

D'Bedreiwerfirma huet zwar zouginn, datt et eng Fuite gouf, ma dat beschriwwent Ausmooss vum Uelegteppech niéiert. Et wier eng "Uelegquanitéit" ausgetrueden, déi awer "minimal" wier, heescht et vu Pemex. "De Groussdeel vum ausgetruedene Volume gouf direkt opgefaangen", betount d'Firma a verurteelt déi "béiswëlleg Schätzung" vun den ONGen. "Fir wouer ze sinn, hätte méi wéi 1,5 Millioune Barrel Ueleg austriede mussen."

Zu de Satellittebiller, déi vun den ONGe verbreet goufen an d'Fuite kloer beleeën, huet sech Pemex net geäussert.