D'Bëschbränn a Griichenland sinn antëscht vun Athen aus ze gesinn. Och op der Vakanzeninsel Rhodos ass d'Feier nach ëmmer net ënner Kontroll.

D'Männer a Fae vum Zivilschutz kämpfen Dag an Nuecht géint d'Flamen, sou den Zivilschutzminister Vassilis Kikilias. Staark Loft an vun en Donneschdeg un nach eng Canicule kéinten d'Situatioun awer lo nach emol verschäerfen. Déi extrem Hëtzt mécht jo den Ament net just a Griichenland de Mënschen d'Liewe schwéier. Experte si sech sécher: dat Schlëmmst kënnt nach.

Nieft zwee Groussbränn, déi et zanter Méindeg an engem Bësch ronn 50 Kilometer nërdlech vun Athen ginn, ass en Dënschdeg ee weidere Groussbrand op Rhodos ausgebrach. Ganz séier waren iwwer 90 Pompjeeën op der Plaz, dräi Läschfligeren an dräi Helikopteren, ma och um Mëttwoch hu sech d'Flamen weider a Richtung Inselmëtt gefriess.

Antëscht gouf och den Zivilschutz-Mechanissem vun der EU aktivéiert, deen eng Zesummenaarbecht mat der Europäescher Unioun beim Katastropheschutz reegelt. Frankräich an Italien hu scho Läschfligere geschéckt, ma och Rumänien, Polen an d'Slowakei hunn hir Ënnerstëtzung zougesot. Si sollen 230 Pompjeeë schécken.

Griichenland hat Enn lescht Woch seng éischt Canicule vum Joer. Mat der zweeter Hëtztwell en Donneschdeg sollen nach emol bis zu 44 Grad erreecht ginn. Déi domat verbonnen Dréchent mécht d'Gefor vu Bëschbränn immens grouss. En héije Risiko géif et dem Porte-parole vu de lokale Pompjeeën no virun allem an de Regioune Athen, Attika, op der Insel Kreta souwéi op der Hallefinsel Peloponnes ginn.

© AFP

Wou brennt et aktuell a Griichenland?

D'Feier ass e Méindeg zu Kouvaras, ronn 30 Kilometer südëstlech vun Athen, ausgebrach. Ma och am Weste vum Land brennt et, wéi zum Beispill zu Loutraki. Aner bei Touriste beléifte Plagendestinatioune wéi Lagonissi, Anavyssos a Saronida sinn dann och nach betraff.

Op der Vakanzeninsel Rhodos gëtt et e gréissere Brand. Touristen hunn donieft nach gemellt, dass et an Dierfer wéi Embonas, Apollona a Profitis Ilias brennt. Vill Leit wieren do concernéiert a schonn Hoteller evakuéiert ginn.

Am heftegste brennt et allerdéngs nach ëmmer am Bësch vun Dervenochoria, 50 Kilometer nërdlech vun Athen. Den Damp wier antëscht scho vun er Akropolis aus ze gesinn.

Eng héich Brandgefor besteet nach op der Vakanzeninsel Kreta. Do wier een och an Alarmbereetschaft.