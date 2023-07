Am neiséilänneschen Auckland huet e Mann op enger Baustell zwee Mënschen erschoss. Och hie selwer gouf kuerz no der Dot dout opfonnt.

Op d'mannst 5 weider Persoune goufe bei der Attack blesséiert, dorënner e Policebeamten. Wéi et vun den Autoritéiten heescht, soll den Täter sech duerch d'Gebai vun der Baustell beweegt a willkürlech Schëss ofginn hunn. Op der ieweschter Etage soll hie sech dunn an engem Schacht vun engem Lift zeréckgezunn hunn.

D'Police hat nach probéiert mat him Kontakt opzehuelen, hie soll awer du weider Schëss ofginn hunn. Kuerz duerno gouf en dout opfonnt. E Motiv fir d'Dot ass den Ament net bekannt.

D'Attack ass nëmmen e puer Stonne virum Optakt vun der Dammefuttball-WM an Neiséiland geschitt. Net wäit fort vun der Baustell läit den Hotel vun der norwegescher Nationalekipp, déi en Donneschden den Optaktmatch géint Neiséiland spillt. Vum neiséilännesche Premierminister Chris Hipkins huet et an der Tëschenzäit geheescht, datt den Tournoi wéi geplangt ofgehale gëtt.

D'Waffegesetzer an Neiséiland sinn zanter dem Amoklaf an enger Moschee zu Christchurch am Mäerz 2019 mat 51 Doudege massiv verschäerft ginn.