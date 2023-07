En Donneschdeg huet den Elysée annoncéiert, datt d'Elisabeth Borne wäert un der Spëtzt vun der Regierung bleiwen, et awer verschidde Changementer gëtt.

8 nei Personnage wäerten an déi franséisch Regierung kommen. De François Braun wäert net méi Gesondheetsminister bleiwen a gëtt vum Aurélien Rousseau remplacéiert. D'Marlène Schiappa, Staatssekretärin fir sozial Ekonomie, huet dem Monde géigeniwwer confirméiert, net méi an der Regierung dobäi ze sinn, wat och dono offiziell vun der franséischer Regierung confirméiert gouf. Si war an de sougenannte "Fonds Marianne"-Skandal verwéckelt.

Nei ass och de Gabriel Attal, deen Educatiounsminister gëtt. D'Aurore Bergé gëtt Familljeministesch a Solidaritéitsministesch. Logementsminister gëtt de Patrice Vergriete, de Buergermeeschter vun Dunkerque. Dozou kommen nach eng ganz Partie u Chargéeën déi gewiesselt hunn.

5 Memberen vun der aktueller Regierung verloossen déi nei Ekipp, dozou gehéieren Marlène Schiappa (secrétaire d’Etat à l’économie sociale et solidaire), François Braun (ministre de la santé), Pap Ndiaye (ministre de l’éducation) et Isabelle Rome (secrétaire d’Etat à l’égalite femmes-hommes) et Olivier Klein (ministre de la ville et du logement).