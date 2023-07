Op ville Plazen op der Welt klammen d'Temperaturen an och zu Lëtzebuerg kéint de Problem vun Hëtzt an Dréchent nach méi akut ginn.

Am Moment si virun allem a Südeuropa, dem Süde vun den USA an a China d'Temperaturen extrem héich. A Kombinatioun mat enger laangwiereger Dréchent suergt dat fir ëmmer méi Bëschbränn. Experten no ass déi aktuell Situatioun esouwuel op de generelle Klimawandel wéi op de Wiederphenomen El Niño zeréckzeféieren. An deenen nächste Joren dierft de Problem och zu Lëtzebuerg esouguer nach méi akut ginn.

Aktuell Wiedersituatioun an Ausbléck / Reportage Marc Hoscheid

Eleng d'lescht Joer sinn an Europa 60.000 Leit méi duerch Hëtztwellen ëm d'Liewe komm. An déi Zuel dierft dem Klimatolog Andrew Ferrone no an deenen nächste Joren nach weider an d'Luucht goen. Wat d'Temperaturen ugeet, kéint 2023 eventuell een neit Rekordjoer ginn, mee et wier nach bëssi fréi, fir dat elo schonn definitiv ze soen. Ma egal wéi dierft dee Rekord net vu laanger Dauer sinn.

"Laangfristeg gekuckt, ass et natierlech sou, datt d'Temperature bis mindestens d'Joer 2050 eropginn. 2050 ass nom Weltklimarot dat éischte Joer, wou mer eventuell kéinten ee sougenannten Netto-Null vun CO2-Emissiounen areechen. Dat heescht esouvill Emissiounen, wéi ausgestouss ginn, géifen och rëm vun der Natur absorbéiert ginn. Mee et ass natierlech ganz ambitiéis fir eis Emissioune bis dohinner erofzekréien."

De Mënsch misst sech un déi Erausfuerderung upassen. Ma och d'Natur géing ënnert dem Klimawandel leiden. Zu Lëtzebuerg gëtt et zanter dem Abrëll een Defizit u Reen. De Juni wier mat méi wéi 3 Grad iwwert der rezenter Moyenne zudeem extrem waarm gewiescht. Dem Jean-Paul Lickes, Direkter vum Waasserwirtschaftsamt, no wier d'Drénkwaasserversuergung awer garantéiert, virun allem duerch den Neibau vun der SEBES zu Eschduerf hätt een eng zolidd Reserv. Trotzdeem géingen d'Recommandatiounen, fir Drénkwaasser ze spueren, weider gëllen.

"Zum Beispill éischter kuerz duschen, dat ass och net d'Hausafaart mat Waasser wäschen oder kärcheren. Wann der Ären Auto wäsche wëllt, gitt éischter an eng Wäschanlag. Benotzt vläicht ëffentlech Schwämme fir Iech ofzekillen. An da verbëtzt d'Waasser net, andeems der et lafe loosst, wann der et net musst lafe loossen. A kuckt och, datt der zum Beispill Är Wäschmaschinn optiméiert lafe loosst."

Datt de Grondwaasser-Reservoire aktuell éischter niddereg ass, géing och doru leien, datt et an deene leschte Joren net vill geschneit huet. Trotzdeem géif een d'Opbereedung vum Waasser aus der Musel net virzéien, hei géing ee weider beim Zäithorizont vun 2035-2040 bleiwen.