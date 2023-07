Den ukrainesche President Selenskyj huet mat sengem tierkeschen Homolog Erdogan telefonéiert, fir d'Kären-Ofkommes mat Russland nees op de Wee ze bréngen.

Am Juli d'lescht Joer war esou en Ofkommes tëscht der Ukrain a Russland ënnert der Mediatioun vun der Tierkei zustane komm, mat deem d'Ukrain trotz dem Krich hir Kären exportéiere konnt. E Méindeg war d'Ofkommes allerdéngs ausgelaf. Deementspriechend ass de Wee iwwert d'Schwaarzt Mier vu Russland nees blockéiert.

De Selenskyj schwätzt vun enger Liewensmëttelkris, déi dowéinst op eng 400 Millioune Leit an Afrika an an Asien zoukéim.

Vu Moskau heescht et, de Ball léich elo bei der UN. Do géing een aktuell op eng Reaktioun waarden. Wéi virun engem Joer dat éischt Ofkommes ënnerschriwwe gouf, hätt ee mat der UN e Memorandum iwwer eng Lafzäit vun dräi Joer ënnerschriwwen, heescht et vu Moskau. Doranner waren och d'Konditioune vu Russland fir den Deal festgehalen, zum Beispill, datt de Westen d'Sanktioune géint d'Land misst erofschrauwen, fir datt Russland déi eege Kären an Düngemëttel méi einfach exportéiere kann.