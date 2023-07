Domat verstäerkt den amerikanesche President den Afloss vum Auslandsgeheimdengscht-Chef.

Et ass och en Zeeche fir déi amerikanesch Ënnerstëtzung vun der Ukrain.

De William Burns ass reegelméisseg op Kiew gereest, fir sech mam ukrainesche President Selenskyj ze treffen. Donieft ass hie responsabel fir d'Erhale vun der kritescher Relatioun tëscht Russland an den USA. E Puer Woche virum Ufank vum Krich an der Ukrain hat hie Russland informéiert, dass d'USA Informatiounen iwwert eng geplangten Invasioun hätten. Am November d'lescht Joer hat hie Russland gewarnt, Atomwaffen an der Ukrain anzesetzen.

D'Aberuffen an de Cabinet gëllt als symboleschen Akt, ma et géing weise, wéi eng Roll de William Burns an de leschte Méint an de Relatioune mat Russland a China fir den US-President gespillt huet.