Norkorea huet e Freideg nees Rakéitentester duerchgefouert, dat mellt Südkorea. An och de Partner d'USA mellen, et géifen wuel weider Aktivitéiten.

Scho virun dräi Deeg hat Nordkorea zwou Rakéiten ofgeschoss.

D'Land huet an de leschte Jore méi dacks nei Rakéite getest, déi een och mat Atomwaffen oprëschte kéint. Experten no géifen esou Waffen haaptsächlech fir Attacken op Schëffer an Häfen agesat ginn.

D'Relatiounen tëscht Nord- a Südkorea sinn aktuell op engem Déifpunkt. Pjöngjang hat an der Lescht ëmmer nees Waffe getest an eng Aart Wettrüsten opgefouert. Hei geet et och ëm taktesch Missilen, déi d'amerikanescht Festland erreeche kéinten.

Gläichzäiteg ass d'Situatioun mat den USA ugespaant, well aktuell en amerikaneschen Zaldot an der Gewalt vun der nordkoreanescher Arméi ass an d'Arméi net op amerikanesch Kontaktversich äntwert.

D'USA a Südkorea hunn an de leschte Méint hir Zesummenaarbecht an der Defense ausgebaut an zesumme Militärmanöver duerchgefouert.

An e puer Deeg, de 27. Juli, ass iwwregens den Dag vun der Armistice. No engem Krich, deen 3 Joer gedauert huet, gouf 1953, also viru genee 70 Joer de Waffestëllstand tëscht Süd- a Nordkorea etabléiert. Zanterhier huet Nordkorea schonn e puer Mol domadder gedreet, den Accord opzeléisen.