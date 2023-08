Eleng d'lescht Joer sinn an Europa 60.000 Leit méi duerch Hëtztwellen ëm d'Liewe komm.

An déi Zuel dierft dem Klimatolog Andrew Ferrone no an deenen nächste Joren nach weider an d'Luucht goen. Wat d'Temperaturen ugeet, kéint 2023 eventuell een neit Rekordjoer ginn. Datt de Grondwaasser-Reservoire aktuell éischter niddereg ass, géing och doru leien, datt et an deene leschte Joren net vill geschneit huet. Trotzdeem géif een d'Opbereedung vum Waasser aus der Musel net virzéien, hei géing ee weider beim Zäithorizont vun 2035-2040 bleiwen.

Am Moment si virun allem a Südeuropa, dem Süde vun den USA an a China d'Temperaturen extrem héich. A Kombinatioun mat enger laangwiereger Dréchent suergt dat fir ëmmer méi Bëschbränn. Experten no ass déi aktuell Situatioun esouwuel op de generelle Klimawandel wéi op de Wiederphenomen El Niño zeréckzeféieren.