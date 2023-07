Kuerz virum Vott vun der ëmstriddener Justizreform an Israel ginn d'Masseprotester zu Jerusalem virun.

Dës Kéier virum Parlament, wou déi lescht Consultatiounen amgaange sinn. E Samschdeg scho ware méi wéi 200.000 Leit zu Tel Aviv, Jerusalem an Haifa op d'Strooss gaangen. Et gouf och e Protestmarsch op Jerusalem, deen en Dënschdeg déi ronn 70 Kilometer vun Tel Aviv aus entaméiert huet an e Samschdeg ukomm ass. Iwwer 70.000 Persoune sollen dobäi gewiescht sinn.

Si kritiséieren, dass duerch déi Reform d'Gewaltentrennung limitéiert gëtt. Zil vun der Reform ass et, d'Kompetenze vum Ieweschte Geriicht anzeschränken. Et gëtt gefaart, dass dat Korruptioun a Willkür erméiglecht, wann et ëm d'Besetze vu wichtege Poste geet.

E Méindeg soll iwwert e puer Partië vun der Reform ofgestëmmt ginn.