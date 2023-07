Wéi de Parquet am nërdleche Bundesstaat Sonora matgedeelt huet, koum et an der Nuecht op e Samschdeg zu engem Branduschlag op eng Bar.

Bei dësem Uschlag an der mexikanescher Stad San Luis Río Colorado sinn eelef Mënschen ëm d'Liewe komm, sechs weiderer goufe verwonnt. Bei den Doudesaffer handelt et sech ëm siwe Männer a véier Fraen.

Éischten Ermëttlungen no war e Mann wéinst fraefeindlechem Verhalen an der Bar negativ opgefall a gouf erausgehäit. Kuerz drop hätt hien e Géigestand a Brand gestach - wuel e Molotow-Cocktail - an hätt dësen an d'Bar "Beer House" geschoss.

Nom Täter gouf no der Dot gesicht. Spéider huet de Parquet San Luis Río Colorado um Online-Netzwierk Facebook matgedeelt, dass de presuméierten Täter festgeholl gi wier. De Procureur Gustavo Rómulo Salas huet op enger Pressekonferenz ausgesot, et géif keen Hiweis, dass de Branduschlag mat enger Scholdenerpressung am Zesummenhang stéing.