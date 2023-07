Mir hu mat zwee Lëtzebuerger, déi an der koreanescher Metropol liewen, fuerschen, schaffen a studéieren, geschwat.

De Kriibsfuerscher Marc Diederich enseignéiert zanter iwwer zéng Joer op der Seoul National University. Do an am Laboratoire de Biologie Moleculaire et Cellulaire du Cancer zu Lëtzebuerg siicht hien no neie Medikamenter, haaptsächlech géint Leukemie. Iwwer säi Labo zu Seoul seet hien: "Dat ass schonn e ganz gudden Environnement, deen och d'Fuerschung hei zu Lëtzebuerg mat verbessert huet." Déi zwou Labosekippe kollaboréieren enk a publizéieren zesummen hir Resultater.

De Marc Diederich an d'Lena Roilgen zu Seoul / Michèle Sinner

Eng Motivatioun, fir e Labo a Südkorea opzemaachen, wier dem Marc Diederich de Fait, dass een am Land Déiereversich maache kéint. Ouni déi géif een an der Sich no neie Medikamenter séier ofgehaange ginn: "Mä well mir virun allem d’Méiglechkeet hunn, d’Déiereversich a Korea ze maachen an hei ebe guer net. Dat war eng Motivatioun, fir do hannen e Laboratoire ze grënnen, fir ebe Synergien ze kreéieren. An ech mengen, datt dat an de leschte Joren ëmmer besser gelongen ass."



Seoul wier eng ganz westlech Stad seet hien, mä Südkorea awer och eng streng hierarchesch Gesellschaft:

"Ech war elo nach ni bei engem Aarbechtskolleeg doheem zum Beispill. Dat mécht sech net esou. D'Leit géifen éischter zesummen iessen goen, wéi elo een Heem z'invitéieren. Dat kënnt mengen Erachtens no net reell vir."



Dat hätt awer och seng Virdeeler: "Mä dohannen och fir d'Studenten ass de Professer effektiv eng Respektspersoun. Wat et dee Moment méi einfach mécht, ze enseignéieren a Südkorea, wou definitiv kee Student wäert schwätze wärend dem Cours. Wärend déi Kéieren, wou ech zu Nanzeg nach emol invitéiert sinn, fir eng Konferenz ze halen, do sinn awer da Studenten, déi sech net stéiere loossen, fir e Gespréich ze féieren."



Och ënnert de Studente spillt d'Hierarchie, erzielt de Marc Diederich, wou déi Jonk deene méi Ale follegen an se als grousse Brudder oder grouss Schwëster uschwätzen, eng Héiflechkeetsform.

D'Seoul National University, "huet eng enorm Aura a Korea, dat ass eppes wéi MIT, Sorbonne alles zesummen. Déi Studenten, déi do opgeholl ginn, dat ass wierklech en Top-Prozent vun de Primaner." esou de Marc Diederich.

"Dat kombinéiert mam Fait, datt Südkorea warscheinlech mat Isreal dat Land ass, wat am meeschte Suen a Recherche an Developpement investéiert, ware wierklech ausschlaggebend."

E Masterstudium op der Yonsei Universitéit

D'Lena Roilgen, 25 Joer, mécht e Master an internationaler Kooperatioun mat Schwéierpunkt op de Mënscherechter. Op der Yonsei Universitéit. "Dat sinn halt déi rivaliséierend Schoulen", laacht d'Lena, mat Hiweis op d'Seoul National University.

D'Liewen an der Metropol gefält hir gutt. "Als europäeschen Auslänner wéi ech ass d'Liewen gutt, 'convenient'." D'Lena Roilgen kann e bësse Koreanesch an huet och e puer koreanesch Frënn, mä et gëtt och Hürden, zielt si. Net just, well vill Koreaner zécken, fir Englesch ze schwätzen: "Du bass entweder Koreaner. Oder du bass et net. Souguer wann s de als Koreaner an den USA gebuer bass an du kënns zréck, bass de kee Koreaner méi."



D'Lena Roilgen spiert d'Hierarchie tëscht deene verschiddene Joergäng vun de Studenten net esou staark. Mä vun hire Frënn weess si, wéi grouss den Drock op déi koreanesch Studenten ass: "Fir an déi Universitéit eranzekommen, ass dat ultra schwéier fir si. Hiert Liewe fänkt eréischt op der Uni un. Virdrun ass nëmme léieren, léieren, léieren. Schoul an Afterschoul an Afterschoul an Extracoursen bis owes spéit. Fir gutt Punkten ze hunn, fir sech fir eng gutt Uni ze qualifizéieren."



Dono geet et esou weider, zielt d'Lena Roilgen. "Wann s de bis op enger gudder Uni bass, wëlls de herno an eng gutt Firma erakommen. Och déi Top-Fënnef: Hyundai, Samsung, esou Firmen. A wann s de bis do era kënns, bass de an enger Kultur, déi ganz rigid ass, mengen ech."



Dobäi kënnt, dass Seoul eng deier Stad ass: "Alles, wat Opportunitéiten ugeet fir Logement, ass schwéier fir si", seet d’Lena Roilgen. Déi lescht Méint huet si e Stage zu Lëtzebuerg gemaach. Enn August fiert si awer zréck op Seoul, fir hir zwee lescht Semester ze maachen. Si freet sech, nees zréck an d'Studenteliewen an der Metropol ze goen.