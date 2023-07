En Donneschdeg viru 70 Joer gouf de Waffestëllstand tëscht Nord- a Südkorea ënnerschriwwen.

De Premier Xavier Bettel ass fir d’Feierlechkeete ronderëm den Anniversaire a Korea gereest. Déi lescht Woch haten d'Tensiounen tëscht dem kommunistesche Norden an dem Süden nees zougeholl. Dat well een amerikaneschen Zaldot vum Norde festgeholl gouf an Nordkorea als Reaktioun op Mouvementer vun amerikaneschen Atom-U-Booter soll Rakéite getest hunn, op déi kéinten nuklear Sprengkäpp montéiert ginn.

De Marc Diederich ass Kriibsfuerscher an enseignéiert a fuerscht zanter iwwer zéng Joer zu Seoul. Wéi hien erkläert, wieren d'Spannungen tëscht dem Norden an dem Süden kee permanent Thema fir d'Awunner vun der koreanescher Haaptstad: "E gudden Deel Verdrängung, vun der Populatioun. Et ass normalerweis keen Thema, wat weider diskutéiert gëtt. Also ech perséinlech misst elo meng Kolleegen dorop uschwätzen. Mee déi fannen awer do och net onbedéngt vill dozou ze soen, well déi iwwer 50 Joer deelweis mat där Situatioun liewen."

An de südkoreanesche Medien ass d'Situatioun ëmmer nees e Sujet. "An de koreaneschen Dageszeitungen liest ee wuel dovun, all Kéiers wann eng Rakéit fortgeschoss ginn ass. Trotzdeem gëtt dat awer elo net groussaarteg diskutéiert. Also et soll ee sech elo absolut net virstellen, datt d'Leit do an iergendenger Angscht liewen."



An der demilitariséierter Zon ronderëm den 38. Breedegrad, wou d’Grenz tëscht Nord a Süd zanter dem Krich verleeft, géif et op der Südsäit ausgesinn, wéi ob der "Schueberfouer", esou de Marc Diederich. Mat Iessbuden, fir datt ee beim Ausfluch net hongreg ass.

70 Joer Armistice tëscht Nord- a Südkorea

Datt de Konflikt net vill thematiséiert gëtt, confirméiert och d’Studentin Lena Roilgen, déi hire Master an internationaler Kooperatioun mam Schwéierpunkt Mënscherechter zu Seoul mécht. "Wa lo Tensioune sinn, dat huelen déi meescht Leit a mengem Alter net wierklech eescht, war meng Impressioun. Am Metro hues de eben dat Zeechen, datt en och kann als Bunker funktionéieren, wann Attacken sinn. Mä dovun ofgesinn, gëtt et am Alldag keng Konfrontatioun domat."



D'Generatioun vun e Grousselteren hätt net iwwert de Koreakrich geschwat, esou d'Studentin iwwert d'Erfarunge vun hire koreanesche Frënn. An d'Generatioun vun den Elteren hätt dowéinst net nogefrot "An déi Generatioun elo, wa se freet, dann ass dat net en Tabuthema, mä et ass e vulnerabelt Thema", erkläert d'Lena Roilgen.

Fir déi Jonk ass d’Situatioun tëscht Nord- a Südkorea awer schonn eleng e Sujet wéinst dem obligatoresche Militärdéngscht, deen d'Männer bis Uganks 30 mussen absolvéieren: "An déi meescht kréien awer hire Bréif nom Lycée. A wat dann d'Majoritéit vun de Jonge mécht, ass, si maachen den Opnamexamen fir d'Uni, sinn ugeholl, maachen ee Semester an da gi se fort. Dann hu se ee Semester fir op der Uni unzekommen an e bësse Fächer ze wielen, m awer net ze vill dran ze sinn, fir no zwee Joer näischt méi ze wëssen."