De vermësste chineeseschen Ausseminister Qin Gang gouf vu sengem Amt ofgesat. Zanter engem Mount war hien net méi op offizielle Rendez-vousen.

Vun him feelt den Ament all Spuer. Wéi déi staatlech Chaîne CCTV mellt, huet déi zoustänneg Kommissioun am Kongress fir seng Entloossung gestëmmt. De President Xi Jingping hat den Uerder fir esou e Vott ginn. Elo iwwerhëlt de viregten Ausseminister nees.

De 57 Joer ale Qin Gang hat säi leschten ëffentlechen Termäin de 25. Juni zu Peking. Säi Verschwannen hätt gesondheetlech Grënn, hat e Spriecher vum Ausseministère ugangs gesot. Duerno gouf et awer Rumeuren iwwert eng Affär baussent sengem Bestietnis.

Et ass a China net aussergewéinlech, datt Prominenter oder héich Beamte verschwannen. Et ka sech da méi spéit erausstellen, dass si an Enquêtë verwéckelt waren, oder aner Problemer haten.