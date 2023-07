Am Kader vum "Weltdag géint d'Erdrénken" appelléiert d'WHO drun, datt vill vun de Fäll, an deene Mënschen erdrénken, kéinte verhënnert ginn.

D'Weltgesondheetsorganisatioun fuerdert an dem Kontext vun de Regierungen op der Welt Moossnamen. Vun de ronn 236.000 Doudesfäll, déi et pro Joer soll ginn, géingen 90% a méi aarme Länner geschéien. Effektiivst Moossname fir d'Zuel vun den Doudesaffer ze reduzéieren, wiere Schwammcoursen an der Schoul an d'Betreiung vu méi klenge Kanner a Crèchen. Eleng doduerch kéinte bis 2050 a Länner mat méi niddregem oder mëttlerem Akommes méi wéi 774.000 Kanner virum Doud gerett ginn.

Wann een ze laang ënner Waasser ass, kann et zu engem Kramp tëschent de Stëmmbänner kommen, dee verhënnere soll, datt Waasser an d'Longe kënnt. Allerdéngs gëtt et esou och onméiglech ze ootmen. Och nodeems een d'Waasser verlooss huet, léist sech de Kramp net direkt. Wann een doropshin net genuch Sauerstoff anootme kann, stierwen no e puer Minutte Gehierzellen of, wat no an no zu uerge Schied un den Organer féiere kann.