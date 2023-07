Bei engem gemeinsamen Asaz vun Interpol an Afripol géint organiséierte Mënschenhandel a Migranteschmuggel si méi wéi 1.000 Verdächteger festgeholl ginn.

Dës weidere goufen 823 Affer identifizéiert, déi gréisstendeels aus Asien, besonnesch Bangladesch, Indien, Pakistan, Sri Lanka an dem Vietnam komme sollen. Si gi meeschtens ënnert dem falsche Verspriechen Aarbecht an Hotellen oder Schéinheetssalonen ugelackelt an da festgehalen a sexuell ausgebeut.

Wéi Interpol en Dënschdeg matgedeelt huet, ware bei der Operatioun, déi tëschent Mee a Juni gedauert huet, Beamten aus 54 ënnerschiddleche Länner bedeelegt. Am Fokus stounge kriminell Netzwierker aus Westafrika an nach anere Regiounen. Iwwer 800 illegal Géigestänn wéi Waffe goufen dobäi saiséiert.