17 Deeg nodeems de klenge Jong vun knapp zwee an engem hallwe Joer verschwonnen ass, fänkt d'Sich ëm d'Duerf Vernet nees un.

Den 8. Juli um 17.15 Auer ass den Emile aus dem Gaart vu senge Grousseltere verschwonnen an deeglaang gouf an an ëm d'Duerf Haut-Vernet an de franséischen Alpen no klenge Bouf gesicht, bis déi grouss Sichaktiounen agestallt goufen an een ugefaangen huet, méi präzis Indicen an Informatiounen nozegoen.

Wéi déi franséisch Tëleeschaîne BFMTV awer mellt, wier zanter en Dënschdeg nees méi Policepresenz am Duerf. D'Gendarmerie géif mat Sichhënn, déi op Läiche spezialiséiert sinn, an Dronen den Terrain ofsichen. Dës Aktioun ass den Informatioune vun de Medien no zäitlech net limitéiert, "alles hänkt dovun of, wéi mer mat der Sich weiderkommen", heescht et vun offizieller Säit.

Obwuel dës spezialiséiert Hënn an en Asaz kommen, heescht et weider vun der Police, datt een aktuell all Pist nogeet a keng prioriséiert. Zil wier et just, fir festzestellen, ob een am Beräich vun der Gemeng Haut-Vernet e mënschleche Kadaver géif fannen. Dëst ass schonn déi drëtt spezialiséiert Hondsgrupp, déi an den Asaz kënnt. Direkt nom Verschwanne waren Hënn op der Plaz, déi Mënschen unhand vun hirem Geroch kënne fannen, dono koumen Déieren an den Asaz, déi och nach just ganz liicht Tracë vun engem Mënsch kënnen erschnoffelen.

Weider Aktioune lafen

Obwuel dës Hënn elo an den Asaz kommen, geet een awer och den anere Piste weider no. Bis ewell goufen déi 30 Haiser am Duerf wéi och all d'Autoen, déi do stoungen, komplett duerchsicht an och op de 97 Hektar Land a Bësch ronderëm gouf all Steen ëmgedréint.

Weider krut een iwwer 1.600 Uriff, deenen ee weider wëll nogoen an déi ee wäert analyséieren. Well d'Situatioun esou komplex ass a se als "disparition inquiétante" astuuft ass, gëtt déi aktuell Enquête vun zwee Untersuchungsriichter vun Aix-en-Provence geleet.