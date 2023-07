De 27. Juli 1953 gouf de Waffestëllstand tëscht Nord- a Südkorea ënnerschriwwen, dee bis haut a Kraft ass, ouni datt et e Friddensaccord gëtt.

Lëtzebuerg hat sech am Kader vun der Uno op der Säit vu Südkorea um Krich bedeelegt. Alles an allem 85 Fräiwëlleger hunn a Korea gekämpft. Zwee vun hinnen si a Korea gestuerwen.

De Xavier Bettel gouf zesumme mam fréiere Korea-Kämpfer Léon Moyen beim President vu Südkorea, dem Yoon Suk-Yeol empfaangen.

De Xavier Bettel huet och d'Ouverture vun enger Lëtzebuerger Ambassade zu Seoul confirméiert. De Secrétaire général vum Regierungsrot vu bis ewell, de Jacques Flies, geet zeréck an déi diplomatesch Karriär a gëtt Ënn des Joers Ambassadeur a Südkorea.

Hien gesäit doriwwer eraus koreanesch Geschäftsleit an huet mam Minister fir Wëssenschaft Jongho Lee e Memorandum of Understanding iwwert d’Zesummenaarbecht am Domaine vun de Quantum Communications ënnerschriwwen. Hien ausserdeem eng Visitt bei der Firma Kiswire, déi och zu Lëtzebuerg aktiv ass an do Drot fir a Pneue produzéiert.

De CEO vun där Firma, de Seok-Pyo Hong gëtt als neie HonorarKonsul vereedegt.